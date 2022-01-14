Amazon буде доставляти посилки дронами

За повідомленням ТАСС, Федеральне авіаційне управління США видало офіційний дозвіл корпорації Amazon на використання дронів для доставки вантажів.

Як повідомляється, управління 29 серпня дозволило "застосування безпілотних авіасистем" сервісу Prime Air, який належить Amazon. Відповідний запит корпорація направила у 2019 році. Представники авіарегулятора відзначили, що Prime Air передбачає "застосування автономних безпілотних авіасистем для безпечної та ефективної доставки посилок клієнтам".

"Завдання ФАУ полягає в тому, щоб забезпечити безпечне застосування будь-яких безпілотних авіасистем. ФАУ підтримує інновації, які корисні для людей, особливо в періоди, коли мають місце кризи у сфері охорони здоров'я або через погодні умови ", - підкреслюється в заяві.

Раніше ФАУ двічі видавало такі дозволи в США. Перший отримав сервіс Wing Aviation, що належить холдингу Alphabet, який володіє компанією Google. Другий видано підрозділу компанії експрес-доставки UPS.

Раніше повідомлялося, що американці стали отримувати з Китаю підозрілі посилки з насінням. Пізніше стало відомо і про одержувачів з інших країн.