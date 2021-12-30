"D.TRADING" Ахметова купив у 2020 р найбільшу кількість е/е

Держпідприємство "Оператор ринку" опублікувало фінансову звітність за 2020 рік. Згідно з даними, саме компанія Ріната Ахметова - ТОВ "Д.Трейдінг" - стала одним з 10 найбільших покупців електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ).

Відповідно до звітності, в 2020 році 58,18 млрд грн виторгу від реалізації електроенергії на РДВ довелося на 10 найбільших контрагентів підприємства, які отримали 29,41 млрд грн загального чистого доходу. При цьому чистий дохід "D.TRADING" склав 12,01 млрд грн. Друге і третє місця в ТОП-10 розділили ТОВ "Юнайтед Енерджі" і НЕК "Укренерго" з показниками чистого доходу 4,94 млрд грн і 3,31 млрд грн відповідно.

Таким чином, на частку першої трійки найбільших компаній з купівлі електроенергії на РДВ в 2020 році довелося 20,26 млрд грн, або 69% загального чистого доходу ТОП-10.

За даними фінзвітності ДП "Оператор ринку", ТОВ "D.TRADING" також стало лідером з купівлі електроенергії на РДВ в 2019 році з чистим доходом 11,79 млрд грн, що склало 53% загального чистого доходу ТОП-10. Відповідно до системи розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Д.Трейдінг" є Рінат Ахметов.