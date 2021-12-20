British Petroleum заявила про початок будівництва підприємства з виробництва зеленого водню

10:40 01 грудень Київ, Україна

Британська нафтогазова компанія BP (до травня 2001 року – British Petroleum) розповіла про намір побудувати велике підприємство з виробництва зеленого водню, щоб прискорити перехід Великобританії від викопного палива до чистої енергетики, повідомляють Elektrovesti.



Проєкт, що отримав назву HyGreen Teesside, націлений на виробництво екологічно чистого водню, що отримується за допомогою енергії вітру та сонця. Інноваційне підприємство буде введено в експлуатацію до 2025 року. Передбачається, що його електролізні потужності становитимуть 60 МВт.



За заявою ВР, крім раніше анонсованого водневого проєкту, де енергоносій майбутнього вироблятиметься з природного газу, два заводи у Тіссайді (північ Англії) можуть забезпечити 30% планового виробництва водню у Великій Британії до 2030 року.



«Це чудова новина після нещодавнього екологічного саміту COP26, і я з нетерпінням чекаю на можливість підтримати промисловість у розробці нових технологій, оскільки ми будуємо більш чисту транспортну систему і працюємо над досягненням безвуглецевого майбутнього», – сказав міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс.