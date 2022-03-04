ArcelorMittal Projects: в Миколаєві поставили шпунтові палі для причалу

Компанія ArcelorMittal Projects поставила шпунтові палі для портового оператора «ЕОТ Грейн», що будує причал на терміналі EVT в Миколаєві.

«Повним ходом йде будівництво нового причалу №3. Успішно виконані роботи зі спорудження анкерного ряду. Зараз занурюємо сталеві шпунтові палі. Всього їх знадобиться 750 т. Плануємо виконати цей етап робіт протягом жовтня», - сказано в повідомленні.

Шпунт для причалу виготовили в Люксембурзі з брухту. Він відрізняється легкістю. Це дозволяє виконувати будівництво в найкоротші терміни. При цьому гарантується міцність і довговічність такої конструкції.

Забиває шпунт підрядник - ТОВ «ТІС-Гідротехніка».

Майбутній причал №3 матиме такі характеристики:

за спеціалізацією - універсальний;

довжина - 180 м, глибина - 11,5 м;

обладнаний суднонавантажувальною машиною Neuero для перевалки зернових.

Новий причал дозволить на першому етапі вдвічі збільшити обсяги відвантаженого на судна зерна, а надалі перевалювати й інші типи вантажів.

Як повідомляв GMK Center, в травні «ЕОТ Грейн» придбав у ArcelorMittal Projects 750 т шпунтових паль. Згідно з контрактом, палі повинні були прибути безпосередньо на термінал судном в серпні-вересні 2020 року.

ArcelorMittal Projects є підрозділом найбільшої світової сталеливарної компанії Arcelor Mittal. Компанія активно освоює нішу шпунтових рішень для великих будівельних проєктів в Україні та ближньому зарубіжжі.

Основний напрямок діяльності компанії - великі морські проєкти і мостобудування. Серед них термінал «Нептун» в порту «Південний», термінал «Єврозовнішторг» в Миколаєві, державні причали №4 в Маріуполі, №7 та №1-з в Одесі, міст через річку Амудар'я в Туркменістані. Крім того, ArcelorMittal Projects постачає в Україну анкерні тяги та рейки, а також бере активну участь в річкових інфраструктурних проєктах.