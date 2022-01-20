Fitch Ratings: у 2020 році економіка України скоротиться на 6,5%

Як буде розвиватися економіка України, хвилює не тільки українців. Хоча давати довгострокові прогнози - справа не надійна, спроби проаналізувати ситуацію мають місце. Так, нещодавно був опублікований реліз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, в якому підтверджено довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B" зі стабільним прогнозом

"Рейтинги України відбивають її макроекономічну політику, яка заслуговує на довіру та дозволила знизити інфляцію і звузити бюджетний дефіцит до викликаного коронавірусом шоку, а також історію міжнародної підтримки", - наголошується в релізі.

Водночас, вказує Fitch, цим сильним сторонам протиставляються низька зовнішня ліквідність при високих потребах у фінансуванні, пов'язаних з виплатами великих суверенних боргів, уразливий, хоча і вдосконалюваний банківський сектор, і слабкі показники корпоративного управління.

"Шок через коронавірус, принаймні тимчасово, повернув назад поліпшення, досягнуті Україною в останні роки в плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичної та економічної кризи 2014-2015 років", - додає агентство.

За оцінками Fitch, Україна задовольнила майже 68% своїх потреб у фіскальному фінансуванні на 2020 рік в розмірі $ 23,5 млрд. Агентство очікує виділення в цьому році ще одного траншу за програмою stand by МВФ ($ 0,7 млрд) і першого траншу нової позики макрофінансової допомоги ЄС на 1,2 млрд євро, що разом з доступною внутрішньою ліквідністю та залишками Держказначейства надають можливості задовольнити фінансові потреби, що залишилися.

Fitch прогнозує міжнародні резерви України на кінець 2020 року $ 27,4 млрд у порівнянні з $ 29 млрд на початку вересня.

"Продовження взаємодії з МВФ є ключовим для України для збереження доступу до зовнішнього фінансування. Однак ризики реалізації програми stand by МВФ значні, враховуючи погану репутацію України щодо виконання попередніх програм і потенційні судові рішення, і законодавчі ініціативи, які ведуть до відкату реформ", - йдеться в релізі.

На думку Fitch, несподівані та часті зміни в уряді на початку року, особливо на ключових економічних постах, таких як міністр фінансів, і політичний тиск на НБУ, що призвів до відставки глави в липні, створюють політичну невизначеність.

"Крім підриву насилу заробленої довіри до політики, зниження незалежності центрального банку може привести до відкату в макроекономічній та фінансовій стабільності, обмежити доступ до зовнішнього фінансування та підвищити вразливість України перед потрясіннями", - зазначає агентство.

У Fitch очікують, що інфляція до кінця 2020 року наблизиться до цільового показника НБУ 5%, в наступному складе 5,3%, а у 2022 році - 5,7%.

Fitch зберіг свій квітневий прогноз, згідно з яким у 2020 році економіка України скоротиться на 6,5%. При цьому у 2021 році зростання складе 3,8%, а у 2022 році - 3,5%.

"Однак ризики погіршення наших прогнозів зберігаються, з огляду на невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху коронавірусу", - вказало агентство.

Fitch прогнозує, що дефіцит зведеного бюджету досягне 6,5% ВВП у 2020 році та поступово скоротиться до 5,4% ВВП у 2021 році та 4,2% у 2022 році.

За оцінками агентства, держборг України збільшиться з 44,4% минулого року (з гарантованим боргом - 50,5%) до 57,4% ВВП (65,1%) в цьому році та 60% до 2022 року.

Нагадаємо, на цьому тижні Україна заплатила $ 2,1 млрд за боргами. Міністерство фінансів виплатило $1,69 млрд в рахунок погашення облігацій зовнішньої держпозики, випущених у 2015 році та у яких закінчився термін звернення. Ще $400 млн виплачено у вигляді відсотків за ОВДП з терміном погашення у 2020-2027 роках.