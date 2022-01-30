Louis Vuitton розпочав випуск захисних масок

Багато підприємств, не залежно від статусу та виробничої потужності, розпочали випуск продукції, пов'язаної з боротьбою проти пандемії коронавірусу. Не став винятком і відомий бренд Louis Vuitton. Розроблені ним захисні щити для обличчя надійдуть у продаж в наступному місяці. Вартість гламурних виробів становить 960 доларів. Про це пише LADbible.

Козирок кріпиться на еластичний ремінець з логотипом бренду з золотими заклепками з боків. Під прямими сонячними променями щит змінює колір з прозорого на темний.

LV Shield надійде в продаж в наступному місяці в ряд бутиків Louis Vuitton по всьому світу.

Раніше британський бренд Burberry представив колекцію багаторазових захисних масок з тканини у свою фірмову клітку. Маски виготовлені з перероблених матеріалів і відповідають вимогам, що пред'являються до засобів індивідуального захисту.

Також, інститут молекулярної медицини в Лісабоні оголосив, що розробив першу захисну маску, здатну нейтралізувати коронавірус COVID-19.