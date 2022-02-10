British Petroleum придбала 30% акцій Green Biofuels Ltd

Нафтовий гігант British Petroleum (BP) оголосив про придбання 30% Green Biofuels Ltd, найбільшого постачальника палива з гідрованої рослинної олії (hydrogen-treated vegetable oil, HVO) у Великій Британії.
Інвестиції, подробиці за якими не розголошуються, сприятимуть розширенню Green Biofuels та переходу більшої кількості компаній від дизельного палива до біопалива з низькими викидами.
Угода також розширить глобальний портфель біопалива BP відповідно до його стратегічної мети – розширення біоенергетичного бізнесу на підтримку його прагнень до нульових викидів.
Green Biofuels заснована в 2013 році, є найбільшим постачальником HVO у Великій Британії.
Компанія стверджує, що використання палива HVO у дизельних двигунах може знизити викиди парникових газів протягом життєвого циклу на 87%, а також покращити якість повітря.
Інвестиції, подробиці за якими не розголошуються, сприятимуть розширенню Green Biofuels та переходу більшої кількості компаній від дизельного палива до біопалива з низькими викидами.
Угода також розширить глобальний портфель біопалива BP відповідно до його стратегічної мети – розширення біоенергетичного бізнесу на підтримку його прагнень до нульових викидів.
Green Biofuels заснована в 2013 році, є найбільшим постачальником HVO у Великій Британії.
Компанія стверджує, що використання палива HVO у дизельних двигунах може знизити викиди парникових газів протягом життєвого циклу на 87%, а також покращити якість повітря.
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