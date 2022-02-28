Creditinfo Group придбав АТ "Міжнародне бюро кредитних історій"

Компанія Creditinfo Group давно зарекомендувала себе на світовому ринку як провідне підприємство в сфері інформаційних і фінансово-технологічних послуг. Як стало відомо, Creditinfo сьогодні оголошує про придбання АТ "Міжнародне бюро кредитних історій" (МБКІ).

Засноване в 2006 році, МБКІ є одним з трьох основних бюро кредитних історій в Україні. Бюро пропонує своїм партнерам широку лінійку продуктів і рішень для управління кредитними ризиками, розширення бізнес-можливостей, запобігання ризикам шахрайства та поліпшення системи збору проблемної заборгованості. Також МБКІ дає доступ до кредитної історії фізичним і юридичним особам України.