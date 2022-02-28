Creditinfo Group придбав АТ "Міжнародне бюро кредитних історій"
11:38 31 травень Київ, Україна
Компанія Creditinfo Group давно зарекомендувала себе на світовому ринку як провідне підприємство в сфері інформаційних і фінансово-технологічних послуг. Як стало відомо, Creditinfo сьогодні оголошує про придбання АТ "Міжнародне бюро кредитних історій" (МБКІ).
Засноване в 2006 році, МБКІ є одним з трьох основних бюро кредитних історій в Україні. Бюро пропонує своїм партнерам широку лінійку продуктів і рішень для управління кредитними ризиками, розширення бізнес-можливостей, запобігання ризикам шахрайства та поліпшення системи збору проблемної заборгованості. Також МБКІ дає доступ до кредитної історії фізичним і юридичним особам України.
"Ця інвестиція відображає відновлений інтерес і серйозні наміри Creditinfo щодо МБКІ і українського ринку в цілому", - коментує Сет Маркс, керуючий директор Creditinfo в Центральній і Східній Європі. "Наша компанія є партнером МБКІ з моменту його заснування. Ми також відкривали свої дочірні компанії і були співзасновниками кредитних бюро в більш ніж 30 країнах світу, зокрема, в країнах регіону - Грузії, Казахстані, Киргизстані та країнах Балтії. Ми сподіваємося, що ця нова інвестиція разом з нашим широким міжнародним досвідом роботи в цій сфері допоможуть нам закріпити і посилити наші бренди - МБКІ і Creditinfo - на ринку фінансових послуг України, адже метою нашої співпраці з кредиторами є поліпшення доступу українців до фінансових послуг при застосуванні кращих світових практик для ризик-менеджменту і захисту інформації. Україна є ринком, який постійно розвивається і має потужний потенціал зростання. Ми хочемо зіграти свою роль у сприянні цьому зростанню".
Катерина Данильченко, глава правління МБКІ, додає: "Це новий важливий етап для МБКІ. Наша команда дуже рада стати частиною Creditinfo, і ми сподіваємося ефективно реалізувати досвід Групи при впровадженні нових продуктів і послуг."
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