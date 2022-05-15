Aston Martin представив новий суперкар Aston Martin Valkyrie Spider

10:02 14 серпня Київ, Україна

Заможним фанатам спортивних автомобілів буде цікаво дізнатися про те, що світовий автовиробник спортивних суперкарів Aston Martin провів презентацію свого нового дітища - суперкара Aston Martin Valkyrie Spider.

"Aston Martin Valkyrie - це продукт неймовірних інновацій і технологій, але перш за все це стосується емоцій. У Valkyrie Spider ми піднімаємо цю пристрасть і емоції на новий рівень. Досвід керування автомобілем обіцяє бути дійсно сенсаційним", - заявив гендиректор компанії Тобіас Моерс.

Суперкар обладнаний 6,5-літровим двигуном Cosworth V12 потужністю тисячу сто тридцять дев'ять кінських сил з обертовим моментом 664 Нм. Максимальна швидкість суперкара досягає 349 км/год. Повідомляється, що буде виготовлено всього 85 екземплярів автомобілів.

Ціна Aston Martin Valkyrie Spider поки невідома, експерти припускають, що один екземпляр буде коштувати трохи більше 3,25 мільйона доларів США.

Раніше повідомлялося, що компанія Porsche представила новий спортивний автомобіль преміумкласу Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25.