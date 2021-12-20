SkyUp Airlines втратила в 2020 році майже 30 млн $

12:32 04 серпень Київ, Україна

Авіаперевізник України SkyUp Airlines (Київ) заявила про великі втрати в період Коронавірусние карантину. Через недостатнє плану з авіаперевезень збиток за перші шість місяців 2020 року становить близько 30 мільйонів доларів.

Крім того, в SkyUp розповіли, що внаслідок карантину, введеного через пандемію коронавируса, до теперішнього часу авіакомпанії вдалося зберегти близько 90% співробітників.

"Ми зараз в очікуванні того, що країни поступово будуть відкривати свої кордони для українських громадян, і ми повернемося до виконання польотів в повному обсязі і відновимо нашу команду", - додали в SkyUp.

За наданими даними, в період з січня по червень 2020 року авіакомпанія перевезла 568,9 тис. пасажирів, оперуючи 11 літаками. При цьому в минулому році за аналогічний період компанія перевезла майже 668,7 тис. Пасажирів, що на 18% більше від нинішніх показників (з січня по червень 2019 року флот SkyUp поступово збільшувався і в червні компанія отримала восьмий літак).