General Motors повністю йде з росії

Перший великий іноземний автовиробник вирішив остаточно піти з росії після початку війни в Україні.
Американський концерн General Motors повідомив дилерів про припинення поставок автомобілів та запчастин та звільняє співробітників російського офісу.
Згорнувши власне виробництво в рф ще в 2015 році, поставляв до росії тільки дорогі моделі Chevrolet і Cadillaс, GM чекав рішення американських регуляторів щодо нових санкцій, а, отримавши його, оголосив про відхід.
З початку військових дій у росії зупинили збір та припинили відвантаження дилерам BMW, AUDI, Volkswagen, Ford, Huyndai, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Suzuki та навіть китайська Lifan.
До останнього трималася Renault, яка з 2005 року володіє заводом у москві, але і його було зупинено після того, як президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Франції, закликав французький бізнес піти з російського ринку.
У березні продажі нових автомобілів впали втричі. За місяць дилери та салони реалізували 55 129 нових авто, тоді як у березні-2021 продажі становили майже 150 тисяч одиниць. Фронтальний спад торкнувся 40 із 42 ключових марок, а підсумковий показник став одним із найгірших за всю історію спостережень.
За підсумками року авторинок відкотиться до показників 15-річної давності, прогнозує Автостат.
Американський концерн General Motors повідомив дилерів про припинення поставок автомобілів та запчастин та звільняє співробітників російського офісу.
Згорнувши власне виробництво в рф ще в 2015 році, поставляв до росії тільки дорогі моделі Chevrolet і Cadillaс, GM чекав рішення американських регуляторів щодо нових санкцій, а, отримавши його, оголосив про відхід.
З початку військових дій у росії зупинили збір та припинили відвантаження дилерам BMW, AUDI, Volkswagen, Ford, Huyndai, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Suzuki та навіть китайська Lifan.
До останнього трималася Renault, яка з 2005 року володіє заводом у москві, але і його було зупинено після того, як президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Франції, закликав французький бізнес піти з російського ринку.
У березні продажі нових автомобілів впали втричі. За місяць дилери та салони реалізували 55 129 нових авто, тоді як у березні-2021 продажі становили майже 150 тисяч одиниць. Фронтальний спад торкнувся 40 із 42 ключових марок, а підсумковий показник став одним із найгірших за всю історію спостережень.
За підсумками року авторинок відкотиться до показників 15-річної давності, прогнозує Автостат.
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