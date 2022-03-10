Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі

17:29 10 березень Київ, Україна





Ще до цього компанія повідомляла, що засуджує напад Росії на Україну та допомагатиме українцям фінансово. Про звільнення з російського та білоруського ринку повідомили на Міжнародна система термінових грошових переказів готівкою Western Union зупиняє роботу в Російській Федерації та Республіці Білорусь.Ще до цього компанія повідомляла, що засуджує напад Росії на Україну та допомагатиме українцям фінансово. Про звільнення з російського та білоруського ринку повідомили на офіційному сайті

Також раніше Western Union скасувала плату за перекази в Україну. Безкоштовні послуги для українців та скасування плати були і від таких міжнародних систем переказу коштів як MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo.