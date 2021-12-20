Black Iron оголосило терміновий викуп акцій

09:57 31 липень Київ, Україна

Канадська гірничорудна компанія Black Iron, яка реалізує проект по створенню нового залізорудного виробництва в Кривому Розі (Дніпропетровська обл.), Оголосила про рішення скоротити термін дії варантів на покупку акцій від 29 березня 2019 і 5 квітня 2019 року, не уточнивши обмеження.

Як говориться в повідомленні Black Iron в четвер, варранти були випущені в зв'язку з приватним розміщенням юнітів, при цьому кожна заявка на покупку акцій могла бути виконана на одну додаткову звичайну акцію компанії за ціною $ 0,09 за акцію від 29 березня 2022 і 5 квітня 2022 р. в залежності від обставин.

"На варранти поширюється право компанії прискорити дату закінчення терміну дії варантів, якщо звичайні акції компанії закриваються на рівні $ 0,15 або вище акцію протягом більше 10 послідовних торгових днів на фондовій біржі Торонто. Компанія має право прискорити закінчення терміну дії варантів до цієї дати, яка становить 30 робочих днів з дати випуску прес-релізу, який оголошує про проведення права на прискорення ", - наголошується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що даний прес-реліз є повідомлення власникам варантів про те, що відбулася подія прискорення, і компанія вирішила прискорити дату закінчення терміну дії варантів. Дане повідомлення стосується тільки варантів від 29 березня 2019 і 5 квітня 2019 року, але не будь-яких інших варантів, виданих компанією, - констатується в документі.

Також повідомляється, що керівництво Black Iron недавно ініціювало переговори з інституційними інвесторами про роялті (при видобутку ЗРС - ІФ), які могли б внести істотний внесок в фінансування, необхідне для будівництва проекту.