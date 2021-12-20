Saudi Aramco забезпечить Китай нафтою - подробиці

Амір Нассер, генеральний директор нафтової компанії Saudi Aramco, розповів про плани компанії на найближчі роки. Пріоритетом для діяльності стане забезпечення енергетичної безпеки Китаю наступні 50 років.
За його словами, Saudi Aramco також розраховує на подальші інвестиції в проєкти, які допоможуть задовольнити потреби Китаю в транспорті і хімічній продукції, а також в мастильних матеріалах.
Чистий прибуток Saudi Aramco у 2020 році впав у 1,8 раза і склав $49 млрд проти $88,2 млрд роком раніше. В цьому році компанія очікує збільшення попиту на нафту.
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