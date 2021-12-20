DHL Express почне перевозити продукцію Apple на водневій вантажівці

«У світі, що глобалізується, екологічно чисті види палива потрібні для кліматично нейтральної логістики. Не тільки для морських та повітряних вантажоперевезень, а й для звичайних автомобільних, оскільки це допомагає знизити викиди вуглекислого газу. Ось чому ми займаємося не лише електрифікацією нашого автопарку, а й інвестуємо у розробку альтернативних паливних систем для великих відстаней», – сказав генеральний директор DHL Express Europe Альберто Нобіс.