DHL Express почне перевозити продукцію Apple на водневій вантажівці

19:26 13 грудень Київ, Україна

DHL Express Europe, підрозділ американської компанії з доставки вантажів і документів DHL Express, відправить в рейс свою першу поштову вантажівку на водневих паливних елементах, яка доставлятиме продукцію компанії Apple.

У рамках пілотної програми H2-Share Interreg NW Europe, яка спрямована на декарбонізацію діяльності та відмову від використання викопного палива, DHL Express Europe використовуватиме свою першу водневу вантажівку на маршруті між столицею Бельгії Брюсселем та містом Бреда в Нідерландах.

Вантажівка, якою керує голландська компанія Nassau Sneltransport, щодня долатиме відстань близько 200 км. Передбачається, що інноваційний поштовий автомобіль зможе запобігати викидам 350 тонн вуглекислого газу щорічно.
«У світі, що глобалізується, екологічно чисті види палива потрібні для кліматично нейтральної логістики. Не тільки для морських та повітряних вантажоперевезень, а й для звичайних автомобільних, оскільки це допомагає знизити викиди вуглекислого газу. Ось чому ми займаємося не лише електрифікацією нашого автопарку, а й інвестуємо у розробку альтернативних паливних систем для великих відстаней», – сказав генеральний директор DHL Express Europe Альберто Нобіс. 