Kia – безумовний лідер на ринку нових автомобілів

Більше 90% продажів від усіх реалізованих протягом листопада нових автомобілів належить південнокорейському виробнику Kia.
Про це повідомляє Укравтопром.
За підсумками місяця японська Toyota поступилася лідерством і більше не є найпопулярнішою маркою в Україні. У листопаді було реалізовано 974 автомобілі – це на 21% менше, ніж у попередньому місяці (1244 одиниці) та на 14% менше, ніж роком раніше.
На перше місце вийшла південнокорейська марка Kia з результатом 1251 проданий автомобіль. Порівняно з жовтнем (668 машин) продажі зросли вдвічі, а порівняно з листопадом 2020 року – у два з половиною рази.
Замикає першу трійку французька Renault: продано 882 автомобілі, що на 5% гірше за жовтневий результат і на 33% гірше, ніж роком раніше.
Найпопулярніші марки авто в Україні в листопаді:
Kia – 1251 од. (зростання на 145,8% щодо листопада 2020 року)
Toyota – 974 од. (-14%)
Renault - 882 од. (-33%)
Chery - 612 од. (+ 277,8%)
Mitsubishi - 494 од. (+ 111,1%)
Hyundai - 439 од. (+ 58%)
Nissan - 431 од. (+ 92%)
Peugeot - 384 од. (+33%)
BMW – 348 од. (+116%)
Suzuki – 287 од. (+14%).
За підсумками місяця японська Toyota поступилася лідерством і більше не є найпопулярнішою маркою в Україні. У листопаді було реалізовано 974 автомобілі – це на 21% менше, ніж у попередньому місяці (1244 одиниці) та на 14% менше, ніж роком раніше.
На перше місце вийшла південнокорейська марка Kia з результатом 1251 проданий автомобіль. Порівняно з жовтнем (668 машин) продажі зросли вдвічі, а порівняно з листопадом 2020 року – у два з половиною рази.
Замикає першу трійку французька Renault: продано 882 автомобілі, що на 5% гірше за жовтневий результат і на 33% гірше, ніж роком раніше.
Найпопулярніші марки авто в Україні в листопаді:
Kia – 1251 од. (зростання на 145,8% щодо листопада 2020 року)
Toyota – 974 од. (-14%)
Renault - 882 од. (-33%)
Chery - 612 од. (+ 277,8%)
Mitsubishi - 494 од. (+ 111,1%)
Hyundai - 439 од. (+ 58%)
Nissan - 431 од. (+ 92%)
Peugeot - 384 од. (+33%)
BMW – 348 од. (+116%)
Suzuki – 287 од. (+14%).
Найпопулярнішим автомобілем України в листопаді став кросовер Kia Sportage. На цю модель припало понад 90% від загального продажу бренду.
Усього з початку року українці придбали та поставили на облік 92,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, та майже на 9% більше, ніж за весь минулий рік.
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