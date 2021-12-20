SHE Congress: у Києві пройде конгрес жіночого лідерства

В Українському центрі громадських даних зазначають, що лише 40% українських підприємців та керівників жінки. За останні п'ять років цей показник збільшився лише на 0,5%. Таке невелике зростання — свідчення впливу стереотипів щодо жіночого підприємництва та особливостей менталітету.
Майже 29% жінок вважають, що їхні досягнення недостатньо оцінюються керівництвом, що негативно впливає на їхню віру у себе.
На SHE Congress, який пройде 14 грудня, жінки керівники, власниці бізнесу та лідери своїх напрямів розкажуть, як зруйнувати стереотипи, подолати тиск суспільства, зміцнити віру у власні сили та не боятися заявити про свої амбіції.
Головними темами конференції стануть:
Майже 29% жінок вважають, що їхні досягнення недостатньо оцінюються керівництвом, що негативно впливає на їхню віру у себе.
На SHE Congress, який пройде 14 грудня, жінки керівники, власниці бізнесу та лідери своїх напрямів розкажуть, як зруйнувати стереотипи, подолати тиск суспільства, зміцнити віру у власні сили та не боятися заявити про свої амбіції.
Головними темами конференції стануть:
- Пастки перфекціонізму як прагнення до ідеалу забирають вашу енергію і чому перфекціоністи насправді досягають менших результатів
- Сильне оточення, як правильно використовувати бізнес-зв'язки в кар'єрі та бізнесі
- Кар'єра понад роботу, чому, працюючи більше, ми досягаємо менше
- Світ стереотипів, що заважає жіночому підприємництву
- М'яка сила та залізна воля, які навички допомагають жінкам досягати великих результатів у бізнесі.
Учасники конференції зможуть:
- Зрозуміти, які упередження заважають жінкам жити так, як їм хотілося б, і як це змінити
- Віднайти внутрішні ресурси та силу
- Опанувати навички, необхідні для зміцнення лідерства та самореалізації
- Навчитися бачити у перешкодах можливості, використовуючи кожен новий виклик як каталізатор розвитку
- Познайомитися з такими ж реалізованими жінками, які шукають відповіді на подібні питання, та заручитися їхньою підтримкою
- Реалізувати свій потенціал.
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