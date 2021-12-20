SHE Congress: у Києві пройде конгрес жіночого лідерства

15:21 03 грудень Київ, Україна

В Українському центрі громадських даних зазначають, що лише 40% українських підприємців та керівників жінки. За останні п'ять років цей показник збільшився лише на 0,5%. Таке невелике зростання — свідчення впливу стереотипів щодо жіночого підприємництва та особливостей менталітету.



Майже 29% жінок вважають, що їхні досягнення недостатньо оцінюються керівництвом, що негативно впливає на їхню віру у себе.



На SHE Congress, який пройде 14 грудня, жінки керівники, власниці бізнесу та лідери своїх напрямів розкажуть, як зруйнувати стереотипи, подолати тиск суспільства, зміцнити віру у власні сили та не боятися заявити про свої амбіції.



Головними темами конференції стануть:

Пастки перфекціонізму як прагнення до ідеалу забирають вашу енергію і чому перфекціоністи насправді досягають менших результатів

Сильне оточення, як правильно використовувати бізнес-зв'язки в кар'єрі та бізнесі

Кар'єра понад роботу, чому, працюючи більше, ми досягаємо менше

Світ стереотипів, що заважає жіночому підприємництву

М'яка сила та залізна воля, які навички допомагають жінкам досягати великих результатів у бізнесі.

Учасники конференції зможуть: