SHE Congress: у Києві пройде конгрес жіночого лідерства

15:21 03 грудень Київ, Україна

В Українському центрі громадських даних зазначають, що лише 40% українських підприємців та керівників жінки. За останні п'ять років цей показник збільшився лише на 0,5%. Таке невелике зростання — свідчення впливу стереотипів щодо жіночого підприємництва та особливостей менталітету.

Майже 29% жінок вважають, що їхні досягнення недостатньо оцінюються керівництвом, що негативно впливає на їхню віру у себе.

На SHE Congress, який пройде 14 грудня, жінки керівники, власниці бізнесу та лідери своїх напрямів розкажуть, як зруйнувати стереотипи, подолати тиск суспільства, зміцнити віру у власні сили та не боятися заявити про свої амбіції.

Головними темами конференції стануть:
  • Пастки перфекціонізму як прагнення до ідеалу забирають вашу енергію і чому перфекціоністи насправді досягають менших результатів
  • Сильне оточення, як правильно використовувати бізнес-зв'язки в кар'єрі та бізнесі
  • Кар'єра понад роботу, чому, працюючи більше, ми досягаємо менше
  • Світ стереотипів, що заважає жіночому підприємництву
  • М'яка сила та залізна воля, які навички допомагають жінкам досягати великих результатів у бізнесі.
Учасники конференції зможуть:
  • Зрозуміти, які упередження заважають жінкам жити так, як їм хотілося б, і як це змінити
  • Віднайти внутрішні ресурси та силу
  • Опанувати навички, необхідні для зміцнення лідерства та самореалізації
  • Навчитися бачити у перешкодах можливості, використовуючи кожен новий виклик як каталізатор розвитку
  • Познайомитися з такими ж реалізованими жінками, які шукають відповіді на подібні питання, та заручитися їхньою підтримкою
  • Реалізувати свій потенціал.