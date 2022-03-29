Johnson & Johnson призупиняє постачання засобів особистої гігієни до росії

16:46 29 березня Київ, Україна

Johnson & Johnson вирішила на якийсь час припинити постачання засобів особистої гігієни свого виробництва через «зростання масштабів кризи навколо України», повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву американської компанії.



Виробник продовжить постачати на російський ринок медичні препарати та обладнання, зазначається у повідомленні.



На російському споживчому ринку продукція Johnson & Johnson була представлена марками Clean & Clear, Johnson, ob, Carefree, Neutrogena, Listerine та іншими.





Нагадаємо, на початку березня компанія призупинила рекламну діяльність, реєстрацію у клінічних випробуваннях та будь-які додаткові інвестиції в росії.

На тлі російського вторгнення в Україну багато іноземних компаній вирішили призупинити або припинити бізнес у росії, а також постачання своєї продукції до країни. Так, Procter & Gamble та Colgate-Palmolive заявили, що продовжать продавати на російському ринку лише предмети першої необхідності, включаючи зубну пасту, щітки, мило та корми для домашніх тварин.