Palermita Management LTD винна Дніпровському металургійному комбінату 179 млн євро

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ВАТ "ГМК") проти компанії Palermita Management LTD (Беліз). Справа стосувалася тлумачення договірних умов, а точніше - договору купівлі продажу №1DMK/03/18/18-0265-11 від 01.03.2018.

Згідно з судовими матеріалами, компанія Palermita Management LTD в своєму позові просила суд роз'яснити пункт 4 Додаткової угоди № 6 від 07.12.2020, укладеної між учасниками судового спору в їхньому Рамковому договорі купівлі-продажу №1DMK/03/18/18-0265-11 від 01.03.2018 про термін, в який компанія Palermita Management LTD зобов'язана сплатити для ВАТ "ГМК" поставлений товар в розмірі 426,6 млн євро в такий спосіб: «покупець зобов'язаний виконати частину своїх зобов'язань по оплаті поставленого товару в розмірі 426,6 млн євро в 60-денний термін, який обчислюється з 07 грудня 2020 року».

Компанія Palermita Management LTD відзначала, що в період з лютого по листопад 2020 ВАТ "ГМК" поставило на користь Palermita Management LTD металеву продукцію на 426,6 млн євро, а в грудні 2020 року і січні 2021 - ще на 79,8 млн євро. Вартість поставленої продавцем продукції була оплачена покупцем тільки частково - на 344,3 млн євро, оскільки між покупцем і продавцем існували відмінності в розумінні умов Додаткової угоди № 6 в частині термінів оплати поставленого товару. При цьому компанія Palermita Management LTD не заперечувала наявність заборгованості, про яку ВАТ "ГМК" заявило в зустрічному позові.

Суд вирішив, що умовами Додаткової угоди №6 чітко визначено термін оплати поставленого товару, відповідні формулювання виключають можливість подвійного тлумачення його змісту, а Palermita Management LTD порушила терміни оплати товару, і тому повинна погасити заборгованість перед ВАТ "ГМК".