Forbes Global 2000 опублікував рейтинг 2021

Опублікований рейтинг Forbes Global 2000 представив світу найбільші компанії, чиї активи є у вільному доступі на біржі. Згідно з даними, лідером рейтингу став банк Industrial & Commercial Bank of China (Китай). Серед публічних компаній в рейтингу також є ще три представники цієї країни.

У виданні зазначають, що попри економічні труднощі, викликані пандемією COVID-19, публічні компанії показали високі фінансові результати. Більшість центральних банків розвинених країн значно знизили облікові ставки для стимулювання своїх економік, що підштовхнуло інвесторів збільшити інвестиції у фондові ринки.

В цілому, капіталізація публічних компаній виросла на 48% за останні 12 місяців. Мінімальний показник ринкової вартості компанії для потрапляння в рейтинг Forbes 2000 збільшився до $8,26 млрд, у порівнянні з $5,27 млрд в 2020 році.

Forbes ранжує в рейтингу компанії за чотирма показниками: обсяг продажів, прибуток, вартість активів і ринкова капіталізація.

Серед 2000 найбільших компаній світу немає жодного представника України.