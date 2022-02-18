8 млн тонн української пшениці пішло на експорт

13:31 25 вересень Київ, Україна

Багато економічних показників в Україні знизилися через кризу. Бізнес не розвивається на тому ж рівні, що раніше. Одна з найбільш постраждалих сфер - це агросектор.

Обсяг експорту зернових культур з України з початку 2020/21 МР станом на 25 вересня 2020 р. склав 11,32 млн т, що на 11% нижче за показник минулого року (12,7 млн т).

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, йдеться в повідомленні Інформаційно-аналітичного порталу АПК України.

Так, пшениці з початку сезону експортовано на рівні минулого сезону - 7,9 млн т. Постачання ячменю на зовнішні ринки склали 2,77 млн т (-1%). Кукурудзи на зовнішні ринки за звітний період пішло 621 тис. т (-68%).

Разом з тим, експорт українського борошна з початку липня склав 47,4 тис. т, що на 36% поступається показнику на аналогічну дату минулого сезону.