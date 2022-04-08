875 млн євро штрафу заплатять компанії BMW і Volkswagen за картельну змову - Єврокомісія

Офіційний пресреліз Європейської комісії містить звіт про штраф, який відомство виписало брендам BMW і Volkswagen. Йдеться про суму в ($1 млрд, яка послужила покаранням за картельну змову. Компанії спробували уникнути використання технологій, що скорочують шкідливі викиди. Під штрафні санкції потрапили і дві компанії бренду Volkswagen - Audi і Porsche.

"П'ять виробників автомобілів Daimler, BMW, Volkswagen, Audi і Porsche мали технології, що дозволяють істотно знизити шкідливі викиди. Але вони не використовували дані технології, щоб уникнути конкуренції між собою", - йдеться в повідомленні.

В Єврокомісії додали, що учасники змови позбавляли споживачів можливості купувати автомобілі з поліпшеними системами, незважаючи на доступність технологій для виробників.

За даними Єврокомісії, представники компаній протягом п'яти років проводили регулярні зустрічі, погоджуючи просування технологій по скороченню викидів дизельних авто. Про існування картельної змови повідомила правоохоронцям компанія Daimler, що дозволило їй уникнути штрафу в 727 млн євро. Штраф BMW склав 373 млн євро, Volkswagen - 502 млн євро. Компанії визнали свою провину.

Розслідування потенційної змови почалося в 2018 році. У 2019 Єврокомісія з'ясувала, які саме технології відмовляються впроваджувати автовиробники.