820 млн грн кредиту в рамках програми «5-7-9»

13:51 06 жовтень Київ, Україна

На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України з'явилася оновлена інформація про програму «Доступні кредити 5-7-9%». Згідно з цифрами, банківські установи видали понад 820 млн гривень на 322 кредити.

72% (592 млн гривень) від загальної суми укладених угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 15% (120 млн гривень) - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І позики на поповнення оборотних коштів становлять 13% (108 млн гривень).

«З моменту старту (з 1 лютого 2020 року) банки в рамках програми видали 4127 позик на загальну суму майже 10 мільярдів гривень. Більше половини цих коштів було видано за останні 2 місяці після кінцевої модернізації програми під вимоги підприємців в реаліях коронакризи», - повідомив Петрашко.

Він додав, що з цих коштів 7,7 мільярда гривень - це рефінансування раніше отриманих позик, 1,6 мільярда гривень підприємці отримали на капітальні інвестиції та 515 млн гривень - на поповнення оборотних коштів.

Нагадаємо, позику в рамках Програми можна отримати в АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «Кредобанк», ВАТ «Банк Восток», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «ТАСкомбанк», АТ «Альфа-банк», АТ КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «Креді Агріколь банк», а також, відповідно, ПІВДЕННИЙ Банк і ОТП Банк.