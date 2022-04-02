7 млрд гривень боргів і процедура банкрутства - «Богдан Моторс»

Автомобільна компанія Богдан Моторс буде офіційно визнана банкрутом. У Дніпропетровську Господарський суд вже почав процедуру ліквідації компанії, що увійшла в корпорацію Богдан. Це сталося на тлі позовів кредиторів, які виставили Олегу Гладковському - власнику корпорації - рахунки на 6,7 млрд гривень.

Зокрема, до реєстру включено вимоги Укрексімбанку на 1,64 млрд, UniCredit Bank AG (1,78 млрд грн), Міжнародного інвестиційного банку (181,6 млн грн), компанії Саревін Інвестмент (2,35 млрд грн), інвестфонду Бриз, від імені якого виступає КУА Фьюжн Капітал Партнерз (385,8 млн грн), Автомобільної групи Богдан (349,8 млн грн), фінансової компанії Фінворк (5,9 млн грн).

У виданні зазначають, що у частини кредиторів простежується зв'язок з збанкрутілою компанією.

Олег Гладковський і його син є міноритарними акціонерами Міжнародного інвестиційного банку. Інвест фонд Бриз через Гладковського, його партнерів та афілійовані структури пов'язані з Богдан Моторс, так же, як і Автомобільна група Богдан.

Компанія Саревін Інвестментс є засновником Луганськ-Алеко, яка, в свою чергу, була одним із засновників корпорації Богдан.

Також, в листопаді 2020 року Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом пов'язану з корпорацією Богдан компанію Мегатерм (колишня назва Мега Авто Логістик). Ініціатор банкрутства - Хюндай Мотор Україна, пов'язана з Богданом, відзначають у виданні. Мегатерм була одним з поручителів за борговими зобов'язаннями корпорації Богдан перед Укрексімбанком на суму в 1,3 млрд грн.