6 липня ФДМУ виставить на аукціон спиртзавод за 7 млн ​​грн

12:34 20 червня Київ, Україна

Фонд державного майна України готовий виставити на аукціон Мишковицьке місце здійснення діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». За даними аукціон з приватизації майна проведуть 6 липня. Стартова ціна об'єкта - 7,29 млн грн.

Підприємство розташоване в двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі і селищі Дружба.

До складу об'єкта приватизації входять будівлі та споруди загальною площею 12 318,5 м², серед яких: адміністративний корпус, виробничі корпуси, спиртосховища, склади, майстерні, градирня, бардосховище тощо. Має основне технологічне обладнання, знаходиться в задовільному стані, а також необхідні комунікації: водопостачання, електропостачання, каналізація та під'їзні шляхи.

Загалом перелік окремого майна, яке буде виставлено на онлайн-аукціон, складається з 511 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Загальна площа земельних ділянок - 13,8553 га.

Приватизація Мишковицького місця здійснення діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» проходить в рамках демонополізації спиртової галузі, яка почалася в 2020 році. Всього на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт», і ще 37 заводів, об'єднаних в концерн «Укрспирт».