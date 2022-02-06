5 з 6 членів Наглядової ради «Нафтогазу» склали повноваження

Наглядова рада «Нафтогазу» розформована. Про це заявила пресслужба відомства. За даними НАК «Нафтогаз», 5 з 6 членів ради офіційно перестали вести свою робочу діяльність з 14 травня.
Заяви про звільнення подали Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлія Ковалів і Наталія Бойко.
Слід зазначити, що чинний склад Наглядової ради називав репутацію Роберта Бенша в енергетичній галузі «сумнівною».
Нагадаємо, що Наглядовій раді Нафтогазу пропонують залишитися працювати. Але тимчасово - до проведення нового прозорого конкурсу через пів року. Про це повідомили в Офісі Президента під час зустрічі з послами країн «Великої сімки».
Раніше повідомлялося, що виник конфлікт інтересів - про нього говорять останнім часом досить часто, переважно в контексті історії зі скандальним рішенням Конституційного Суду. Тепер про конфлікт інтересів заговорили ще і розглядаючи ситуацію з новим керівництвом «Нафтогазу».
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