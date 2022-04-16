40% українців отримують тіньову зарплату

Згідно з річним опитуванням, виявилося, що тіньову зарплату в конвертах отримують понад 40% українців. В кінці осені ситуація не змінилася, розповів економіст Олександр Охрименко.

"Рахують кількість українців, які отримують офіційно мінімальну або менше мінімальної зарплати. Це 40 відсотків. Схема класична: швидше за все, роботодавці платять мінімалку, а інше - "в конверті". Є думка, що офіційної зарплати можна додавати 50 відсотків. І це буде більш-менш реальна зарплата, яка є в Україні", - говорить Охрименко.

За його словами, підвищення мінімальної зарплати на цей показник не впливає.

"Зараз багато наймає на роботу за таким принципом: оформляють працівника на 0,25 ставки, тобто людина все ж працює офіційно. Вказану зарплату отримує на картку, ну і додаток "в конверті", - говорить він.

Тіньова зайнятість залишилася на тому ж рівні, як і останні кілька років, за словами економіста.