41 млн доларів отримали пасажири МАУ

Пресслужба компанії «Міжнародні авіалінії України» розповіла про повернення коштів пасажирам за скасовані рейси. У зв'язку з пандемією дуже багато перельотів було заблоковано. І за останній рік (з квітня 2020 по травень 2021) МАУ повернули пасажирам понад 41 мільйон доларів.

Відзначається, що за п'ять місяців 2021 року "МАУ" опрацювала 68 тис. запитів, здійснивши повернення на загальну суму близько $20 млн.

"МАУ вказує на готовність до відкритого діалогу з пасажирами і сподівається на розуміння ситуації з боку пасажирів. Співробітники всіх комунікаційних підрозділів також роблять все можливе для скорочення часу обробки всіх запитів", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія також нагадує, що, крім повернення коштів за невикористані квитки, також можна безкоштовно переоформити квиток або отримати промокод на суму 125% вартості невикористаного квитка, який діє протягом двох років з моменту виписки.