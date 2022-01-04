3% фермерів працюють незаконно підуть з ринку

12:35 24 серпень Київ, Україна

Після здійснення законопроектів про детінізацію земель, що знаходяться в сільгоспугіддях, очікується, що частина підприємств закриється. Експерти розраховують, що недобросовісні фермери не зможуть працювати в новостворених умовах.

В аграрному комітеті нагадали, що частка українських земель перебуває в тіні. І сьогодні головне завдання - витягнути цю землю з тіні, щоб земля почала працювати на громади. Зараз Верховна Рада України зайнялася законами, які детенізіруют земельні відносини в країні.

Нещодавно ми писали, що експерти позитивно оцінюють майбутнє відкриття ринку землі в контексті розвитку вітчизняного садівництва. Відкриття ринку землі в 2021 році дозволить краще розвивати такі аграрні галузі, як садівництво, виноградарство і хмелярство.

Ми також повідомляли, що близько 8 мільйонів гектарів землі в Україні знаходяться «в тіні». Ці висновки були зроблені після супутникового спостереження, яким займається Всесвітній банк. Завдяки сучасним технологіям можна визначити, які ділянки землі обробляють селяни - їх не так багато, в процентному співвідношенні, це всього 5 відсотків від загальної площі сільськогосподарських угідь.