2 тисячі закладів громадського харчування пішли з ринку, не витримавши локдауну

У країні з початку пандемії з ресторанного ринку пішли понад 2000 закладів. Наразі представники ресторанного бізнесу закликають владу скасувати перевірку наявності тестів і ковід-сертифікатів у відвідувачів. Також вимагають скасувати штрафи.
Члени Національної ресторанної комісії зазначили, що розмір штрафу за порушення правил карантинного режиму становить від 34 тис. грн до 170 тис. грн. На думку власників ресторанів, якщо так і далі продовжуватиметься і розміри штрафів як мінімум не зменшаться, то з 4000 закладів, що залишилися, з ринку підуть ще мінімум 1000.
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