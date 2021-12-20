2 тисячі закладів громадського харчування пішли з ринку, не витримавши локдауну

13:09 18 листопад Київ, Україна

У країні з початку пандемії з ресторанного ринку пішли понад 2000 закладів. Наразі представники ресторанного бізнесу закликають владу скасувати перевірку наявності тестів і ковід-сертифікатів у відвідувачів. Також вимагають скасувати штрафи.

«З моменту введення карантину прикрили близько 2000 ресторанів. Загалом понад 6000 закладів. Якщо економічно підрахувати, то з жахом можна уявити, яку шкоду завдала пандемія нашій галузі», – зазначив один із співвласників мережі громадського харчування. За його підрахунками, відвідування ресторанів у столиці знизилося майже на 70%, а після кожного локдауну бізнес втрачає щонайменше 30% персоналу.

Члени Національної ресторанної комісії зазначили, що розмір штрафу за порушення правил карантинного режиму становить від 34 тис. грн до 170 тис. грн. На думку власників ресторанів, якщо так і далі продовжуватиметься і розміри штрафів як мінімум не зменшаться, то з 4000 закладів, що залишилися, з ринку підуть ще мінімум 1000.