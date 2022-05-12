2 млрд грн прибутку - плани АМПУ на 2021 рік

Адміністрація морських портів України затвердила план фінансової діяльності на 2021 рік. Згідно з даними, підприємство планує отримати 2 млрд гривень чистого прибутку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Зауважимо, що відповідно до фінплану АМПУ, загальна сума виплат до державного бюджету та цільових фондів в наступному році становить 3,8 млрд грн. Капітальні інвестиції передбачені в обсязі 970 млн грн.
Крім того, основними напрямками капітальних інвестицій є:
- капітальне будівництво (95 млн грн)
- придбання основних засобів і нематеріальних активів (185 млн грн)
- модернізація, модифікація (добудова дообладнання, реконструкція) основних засобів (467 млн грн)
- капітальний ремонт естакад і доріг, причалів, флоту, будівель і споруд (223 млн грн).
Нагадаємо, уряд визначив кордони морпортів Херсона, Ізмаїла, Бердянська та Одеси.
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