2 млрд грн прибутку - плани АМПУ на 2021 рік

Адміністрація морських портів України затвердила план фінансової діяльності на 2021 рік. Згідно з даними, підприємство планує отримати 2 млрд гривень чистого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

«Уряд затвердив фінплан Адміністрації морських портів України на наступний рік. Ним передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції в розмірі майже 7,8 млрд грн і доходів в розмірі 8 млрд грн. Разом з тим, підприємство планує досягти більш ніж 2 млрд грн чистого прибутку», - розповів Владислав Криклій, міністр інфраструктури.

Зауважимо, що відповідно до фінплану АМПУ, загальна сума виплат до державного бюджету та цільових фондів в наступному році становить 3,8 млрд грн. Капітальні інвестиції передбачені в обсязі 970 млн грн.

Крім того, основними напрямками капітальних інвестицій є:

капітальне будівництво (95 млн грн)

придбання основних засобів і нематеріальних активів (185 млн грн)

модернізація, модифікація (добудова дообладнання, реконструкція) основних засобів (467 млн грн)

капітальний ремонт естакад і доріг, причалів, флоту, будівель і споруд (223 млн грн).

Нагадаємо, уряд визначив кордони морпортів Херсона, Ізмаїла, Бердянська та Одеси.