20 нелегальних онлайн-казино припинили роботу

Кіберполіція Київської області припинила діяльність 20 незаконних онлайн-казино. За наявними даними кожен місяць через ці сайти проходило понад пів мільйона доларів. При цьому компанія, що займалася незаконною діяльністю, нібито здійснювала розробку інтернет-сайтів і онлайн-ігор. Організатори затримані.

У штаті фірми налічувалося понад 80 працівників IT-сфери. Вони також займалися розробкою ігрових платформ для азартних ігор. Щоб придбати собі онлайн-казино, клієнти платили 20 тисяч доларів. За додаткові гроші фірма могла влаштувати просування казино в інтернеті для залучення нових гравців.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст. 203-2 - "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей".

Нагадаємо, у серпні 2020 року в Україні набув чинності закон про легалізацію азартних ігор. Але, за словами законодавців, для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.