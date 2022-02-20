20 нелегальних онлайн-казино припинили роботу

Кіберполіція Київської області припинила діяльність 20 незаконних онлайн-казино. За наявними даними кожен місяць через ці сайти проходило понад пів мільйона доларів. При цьому компанія, що займалася незаконною діяльністю, нібито здійснювала розробку інтернет-сайтів і онлайн-ігор. Організатори затримані.
У штаті фірми налічувалося понад 80 працівників IT-сфери. Вони також займалися розробкою ігрових платформ для азартних ігор. Щоб придбати собі онлайн-казино, клієнти платили 20 тисяч доларів. За додаткові гроші фірма могла влаштувати просування казино в інтернеті для залучення нових гравців.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст. 203-2 - "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей".
Нагадаємо, у серпні 2020 року в Україні набув чинності закон про легалізацію азартних ігор. Але, за словами законодавців, для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.
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