20 серпня 2020: вартість нафти падає

10:04 20 серпень Київ, Україна

20 серпня ціна на всі види марки нафти знову знизилася. Експерти обумовлюють це тим, що економіка США після карантину знаходиться в дуже хиткому стані, що не може гарантувати стабільність ринку.

Ціна бареля Brent з постачанням в жовтні знизилася на 0,81% - до $ 45. А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до $ 42,71 (-0,92%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures за станом на 9:22 за київським часом.

Ймовірною причиною падіння цін є сумніви, що економіка США (найбільшого в світі споживача нафти) зможе швидко відновитися. Такої думки дійшли учасники засідання комітету Федеральної резервної системи США.

"Подальші перспективи економіки США в значній мірі залежать від епідеміологічної ситуації ... Були висловлені побоювання, що нові хвилі COVID-19 можуть привести до затягування періоду низької економічної активності в США", - повідомило агентство.

Україна імпортує більшу частину споживаної нафти. Також з-за кордону в країну йде більшу частину нафтопродуктів.

Чим дорожче нафта, тим вище ціни на продукти, які з неї отримують (бензин, дизель, мазут та інші продукти хімічної переробки). Правда, їх вартість змінюється не відразу після зміни цін на нафту в оптовій закупівлі, а з запізненням в декілька місяців.

Обвал цін на нафту, який стався навесні, пом'якшив наслідки удару коронакрізіса по економіці України. Зокрема, за підрахунками екс-заступника глави правління НБУ Олександра Савченка, якби не впали навесні ціни на нафту, то зниження ВВП України було б не 11%, а всі 15%.