2020 рік приніс авіакомпанії "МАУ" 4,5 мільярда збитків

10:35 27 квітень Київ, Україна

Популярна в Україні авіакомпанія "МАУ" за підсумками 2020 року через карантин зазнала 4,5 млрд грн збитків. Це величезні втрати на тлі 1,6 млрд грн прибутку в 2019 році.

Скоротилися за звітний рік і активи "МАУ". З 14,9 млрд грн вони знизилися до 9,2 млрд грн. А сумарна дебіторська заборгованість зросла до 1619 млн грн з 969 млн грн у 2019 році.

При цьому довгострокові зобов'язання авіакомпанії скоротилися на 28,3% (до 7,4 млрд грн), поточні - зросли на 15,3% (до 13,2 млрд грн).

У липні 2020 року повідомлялося, що авіакомпанія "МАУ" внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн доларів збитків і скорочує 900 співробітників.

Завтра, 28 квітня, в МАУ відбудуться загальні збори акціонерів. На них розглядатимуть питання затвердження фінансового результату 2020 року і виплати фіксованих дивідендів за привілейованими акціями у сумі 2045 грн 52 коп. коштами резервного капіталу.

Нагадаємо, Кабмін планує ввести нульовий ПДВ на внутрішні авіарейси. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що тепер авіаквитки всередині країни подешевшають і коштуватимуть майже як квитки на поїзд.