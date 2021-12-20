28-річний директор Харківського бронетанкового заводу

10:00 04 квітень Київ, Україна

Останнім часом все більше керівних посад займають досить молоді і перспективні кадри. Як стало відомо, нещодавно на пост керівника державного Харківського бронетанкового заводу був затверджений 28-річний Герман Сметанін. Про це повідомила пресслужба заводу на своїй Facebook-сторінці.

Наказ про призначення Сметаніна підписав генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв 29 березня, йдеться в повідомленні. Новий керівник заводу приступив до виконання своїх обов'язків з 1 квітня 2021 року.

У Сметаніна є досвід роботи на керівних посадах на оборонних машинобудівних підприємствах.

З 2017 року він був головним конструктором Львівського бронетанкового заводу. З 2019 року обіймав посаду директора з виробництва Машинобудівного заводу ім. Малишева.

Уродженець Харкова. Закінчив Харківський автомобільно-дорожній університет за спеціальністю "колісні та гусеничні транспортні засоби". Одружений, виховує доньку.

Згідно з даними єдиного державного реєстру декларацій, спільно з дружиною володіє частиною квартири в Харкові, площею 43 кв.м.

За 2020 рік отримав 734 000 дол. зарплати на заводі ім. Малишева. Задекларував $35 000 готівки. На рахунках в банку зберігає 34 000 грн.

Довідка про підприємство:

Харківський бронетанковий завод спеціалізується на капітальних ремонтах і модернізації танків Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 і танкових двигунів, виробництві бойових машин БМП-55, БМП 64, БМП-К -64, легкого штурмового автомобіля, спецтехніки (гусеничної пожежної машини ГПМ-64, мостового танка МТ-64, тракторів ПТ-14, ПТ-14С), дистанційно керованих бойових модулів БМ-125, ГШ-23Л, "Блик-2", "Скеля-1", автономних енергоагрегатів АЕА-5, АЕА-10.

17 вересня 2020 року Державне підприємство Харківський бронетанковий завод, що входить до складу Укроборонпрому, отримав контракт від Міноборони на 136 млн грн.