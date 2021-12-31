263 млн гривень податків не сплатив «Запоріжжяобленерго»

Об'єкт Фонду державного майна «Запоріжжяобленерго» винен податковій службі понад 263 мільйони гривень. Варто враховувати, що 60% акцій належить державі, а ще 40% розподілені між Ігорем Коломойським, Ігорем Суркісом і Костянтином Григоришиним.

У минулому році Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу «Запоріжжяобленерго». Тоді компанію звільнили від сплати 100 млн гривень за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних.

При цьому, тоді ж у Верховному Суді заявили про те, що попередні інстанції не дослідили жоден документ на предмет встановлення причин запізнення. Тому і обставини справи не встановлені. А це - заблокувало подальше розслідування справи. За даними Офісу великих платників податків, загальний обсяг боргу «Запоріжжяобленерго» склав 623 мільйони гривень. Йдеться про податок на прибуток, земельний податок та орендну плату з юридичних осіб на підставі несплачених грошових зобов'язань.

Спори між «Запоріжжяобленерго» та податковою тривають вже кілька років. Щоразу суми змінюються, але ситуація аналогічна - несплата коштів до бюджету. А змінить щось нове рішення на користь податкової - поки незрозуміло.