25 нових препаратів від фармкомпанії Дарниця

13:59 06 серпня Київ, Україна

Українська фармацевтична компанія Дарниця у співпраці з європейськими фармвиробниками планує вже до кінця 2021 року пустити у виробництво 25 нових препаратів.



Найбільша фармакологічна компанія України Дарниця за пів року вивела на ринок 12 нових препаратів, повідомляє пресслужба компанії.



Відзначається, що нові ліки успішно пройшли клінічні дослідження безпеки. Частина з них була створена у співпраці з європейськими фармацевтичними виробниками.



"У першому півріччі 2021 року ми на 10% збільшили інвестиції в R & D, і за підсумками року плануємо випустити 25 нових препаратів. Зокрема, 10 продуктів вийдуть раніше запланованого терміну завдяки диджиталізації низки процесів і переходу на електронний фармацевтичний документообіг", - розповів гендиректор компанії Андрій Обрєзан.



Зокрема, на ринок вийшли такі препарати:

• Дваце лонг, Дваце 200 - для лікування гострих і хронічних захворювань бронхолегеневої системи,

• Ерідез-Дарниця - усунення симптомів, пов'язаних з алергічним ринітом та кропив'янка,

• Рітоссе Плющ - для використання в складі комплексної терапії вологого кашлю,

• Мемтек - для лікування деменції, обумовленої хворобою Альцгеймера,

• Мінтегра - для лікування шизофренії та біполярного розладу I типу,

• Веромістін - місцеве лікування інфекційних уражень і їхнє запобігання.

Крім того, в липні компанія представила брендовану лінійку Дарфен, яка охоплює відразу чотири препарати в формі гелю, пластирів і пероральних форм - для боротьби з болем і запаленням у дорослих і дітей від 3-х місяців.



Нагадаємо, через пандемію коронавірусу в минулому році Дарниця змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними і жарознижувальними засобами. Зокрема, почалося додаткове виробництво Імустата, а також випустили додатково велику партію Парацетамолу.