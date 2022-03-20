21 червня нафта виросла в ціні - зведення за понеділок

21 червня експерти знову відзначили зростання вартості нафти на міжнародних ринках. Аналітики зафіксували зростання цін на «чорне золото» п'яту сесію поспіль. В основному це пов'язано з темпами вакцинації в світі.

Інвестори оптимістично налаштовані щодо відновлення попиту на нафту цього літа на тлі триваючої вакцинації населення від коронавірусу, що дозволяє все більшій кількості людей в Європі і США подорожувати.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 по Києву в понеділок склала $73,62 за барель, що на $0,18 (0,24%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ці контракти виросли в ціні на $0,43 (0,6%) - до $73,51 за барель.

Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) досягла до цього часу $71,9 за барель, що на $0,26 (0,36%) вище підсумкового значення попередньої сесії. До закриття ринку в п'ятницю вартість цих контрактів збільшилася на $0,6 (0,8%) - до $71,64 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 1,1%, WTI - на 1%, за даними MarketWatch.