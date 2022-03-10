1 млрд гривень на контрабанді - надходження до держбюджету

Департамент по боротьбі з порушеннями митних правил Державної митної служби опублікував дані, згідно з якими держава отримала додаткові 1 млрд гривень. Кошти надійшли за підсумками роботи над боротьбою з контрабандою та контролю митної вартості.

Глава Департаменту Ігор Резник заявив, що кошти підуть в дорожній фонд, а також на проєкт "Велике будівництво". Зараз митниця веде жорсткий контроль над контрабандою, через що всі, у кого були проблеми з вантажем і документами, зупинилися і почали шукати можливість "вирішити питання".

Так, за словами Ігоря Резника, при оформленні вантажів, які зупинили оператори ринку по мінімізації митних платежів, до бюджету мало надійти 2,5 млрд гривень.

"Але якби митна вартість була занижена, а вантажі були б задекларовані чесно, довелося б заплатити 7,5 млрд гривень. І це мова йде тільки про п'ять регіонів нашої країни", - зазначив Резник.

Глава департаменту вважає, що для руйнування схем контрабанди необхідна консолідація всіх правоохоронних органів.

"Тому що система побудована таким чином, що на місцях є можливості протягнути контрабанду", - заявив він.