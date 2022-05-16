1000 000 гривень на нові килими для Верховної Ради

Щоб не допускати колишніх помилок щодо закупівлі неякісних матеріалів для ремонту, як було раніше, з ремонтом інтер'єру вагонів для "УЗ", в цьому році Верховна Рада оголосила тендер, в якому чітко прописані вимоги на виготовлення килимових покриттів.
Управління справами апарату Верховної Ради вирішило закупити 960 м килимового покриття, оголосивши тендер в системі державних закупівель. Про це свідчить інформація в системі Prozorro.
На ці цілі парламент готовий витратити з держбюджету 985,39 тис. грн. Пропозиції від охочих приймаються до 17:11 23 серпня. Аукціон розпочнеться о 15:03 25 серпня. Переможець повинен здійснити поставку товару до 30 листопада цього року.
Що стосується вимог, то це повинні бути килимові доріжки блакитного кольору з синтетичної тканини. Крім того, 340 м повинні бути шириною 1,4 м, відрізки по 130 м - на 1,2 м і 1 м ширини, ще 100 м - на 70 см.
Раніше Служба безпеки встановила, що в 2016 році "Укрзалізниця" закупила неякісних матеріалів для ремонту інтер'єру вагонів на понад 200 млн грн. Продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.
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