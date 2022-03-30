1,8 млрд гривень боргів: «Нафтогаз» виграв суд у КП "Харківські теплові мережі"

"Харківські теплові мережі" винні «Нафтогазу» понад 1,8 млрд гривень. Судове рішення про стягнення боргів було прийняте ще в березні Госпсудом в Харкові і підтвердилося в червні в Східному апеляційному суді. Позови «Нафтогазу» були задоволені частково і встановлені заборгованості:

1,63 млрд грн (справа №922/4113/20);

(справа №922/4113/20); 142 млн грн (справа №922/29/21);

28 млн грн (справа №922/4218/20).

У судових матеріалах серед іншого зазначалося, що обсяг заборгованості перед КП "Харківські теплові мережі" за спожиту теплову енергію станом на 01.01.2021 склав 4,0 млрд грн, з яких 3,6 млрд грн - заборгованість населення, а на 30.09.2020 сума збитків підприємства - 7,9 млрд грн, і воно "знаходиться в скрутному фінансовому становищі".

За даними "Нафтогазу", на 05.05.2021 сукупна заборгованість КП "Харківські теплові мережі" перед ним становила 4,93 млрд грн, в т.ч. 2,14 млрд грн - за 2021.