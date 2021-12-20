18 млн грн - стільки коштують склади «Укрпошта»

12:58 20 липень Київ, Україна

В ході аукціону вартість складських приміщень «Укрпошти» зросла в кілька разів. В результаті торгів вдалося продати складські приміщення за 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.

«Поки маємо перший укладений договір з продажу нерухомості. Процедури складні і ми це подолали. Новий власник складських приміщень в Києві купив їх за 17 999 999 грн. Ціна виросла більш ніж 3 рази від початкової вартості », - написав Смілянський в Фейсбук.

Також Смілянський повідомив, що найближчим часом Укрпошта проведе аукціони з продажу бази відпочинку на чорноморському узбережжі в Миколаївській області, будівлі в Броварах і передмісті Львова. У червні Укрпошта провела сім аукціонів з продажу непрофільних активів.

Як повідомлялося раніше, "Укрпошта" виплатила до держбюджету 202 млн гривень дивідендів.