18 млн грн - стільки коштують склади «Укрпошта»
12:58 20 липень Київ, Україна
В ході аукціону вартість складських приміщень «Укрпошти» зросла в кілька разів. В результаті торгів вдалося продати складські приміщення за 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.
«Поки маємо перший укладений договір з продажу нерухомості. Процедури складні і ми це подолали. Новий власник складських приміщень в Києві купив їх за 17 999 999 грн. Ціна виросла більш ніж 3 рази від початкової вартості », - написав Смілянський в Фейсбук.
Також Смілянський повідомив, що найближчим часом Укрпошта проведе аукціони з продажу бази відпочинку на чорноморському узбережжі в Миколаївській області, будівлі в Броварах і передмісті Львова. У червні Укрпошта провела сім аукціонів з продажу непрофільних активів.
Як повідомлялося раніше, "Укрпошта" виплатила до держбюджету 202 млн гривень дивідендів.
"За результатами роботи минулого року Укрпошта виплатила в чотири рази більше дивідендів, ніж сума відрахувань (дивідендів) національного поштового оператора до держбюджету за останні 10 років, - наголошується в повідомленні. - Для порівняння, з 2008 до 2019 року сума відрахувань коливалася від 4,8 млн грн (у 2008 і 2009 роках) до 12 млн грн (в 2012 році). У 2014, 2016 2017 і 2018 роках грошові відрахування взагалі не здійснювалися ".
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