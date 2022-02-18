Великий штраф для автогiганта за брехню

Компанію BMW в США зобов'язали виплатити 18 мільйонів штрафу. Причина - тривале спотворення відомостей про обсяги продажів, яке тривало 5 років. Про це стало відомо від Комісії з цінних паперів США.

За даними комісії, з 2015 по 2019 рік BMW підтримувала резерв неврахованих роздрібних продажів автомобілів, який вона використовувала для досягнення внутрішніх щомісячних цільових показників продажів незалежно від того, коли відбувалися основні продажі.

"Ця практика дозволила BMW зберегти провідні позиції по роздрібних продажах щодо інших преміальних автокомпаній", - сказано в заяві.

Спотворення даних було виявлено ще в кінці 2019 року. BMW Group, в яку входять бренди BMW і Mini, погодилася на мирову угоду і штраф без будь-якого визнання провини.

Як відомо, BMW звільнить в Німеччині шість тисяч співробітників. BMW буде пропонувати співробітникам можливість більш раннього виходу на пенсію, а також не буде продовжувати тимчасові контракти або заповнювати відкриті вакансії.

Нагадаємо, що раніше США оштрафували Mercedes на $1,5 млрд за вихлопи. Компанія повинна відремонтувати не менше 85% дефектних легкових автомобілів протягом двох років і не менше 85% вантажівок протягом трьох років.