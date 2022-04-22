130 французьких локомотивів для АТ "Укрзалізниця"

Скоро у АТ "Укрзалізниця" з'являться новенькі електровози. Компанія Alstom надасть Україні 130 вантажних електричних локомотивів.
Сума угоди - 882,5 млн євро. Повідомляється, що 85% контракту профінансує Франція. 350 млн євро Україна отримає як позику казначейства Франції і ще 400 млн євро - як кредит від французького банку. Близько 15% на покупку дасть український держбюджет.
Україна закупить 80 двосистемних і 50 односистемних локомотивів. По угоді передбачається 35% локалізація виробництва в Україні.
Відповідальність за виконання контракту несе французький постачальник Alstom, відзначають в ОП. 50% від суми контракту направлять на покупку французьких, українських та іноземних товарів і послуг. Сума закупівлі українських товарів і послуг не повинна перевищувати 50% експортних контрактів, додали в Офісі.
"Проєкт передбачає придбання у Франції товарів і послуг, а також придбання українських або іноземних товарів і послуг в межах 50% від суми контрактів. За виконання контрактів відповідає французький постачальник за умови, що офіційна підтримка, надана на придбання українських товарів і послуг, не перевищує 50% від суми експортних контрактів".
Актуальний знос вагонів і локомотивів УЗ перевищує 90%. У червні 2019 року Укрзалізниця і Alstom домовилися про виробництво 110 електровозів. Локомотиви від Alstom повинні зробити до 2025 року на Запорізькому електровозоремонтному заводі. Згідно з домовленостями, в кінцевому підсумку УЗ повинна була отримати 210 електровозів Alstom. Французька сторона заявляла, що готова фінансувати проєкт поставки локомотивів в Україну. 13 травня 2021-го Україна і Франція підписали чотири рамкових угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Одна з угод передбачає поставку в Україну 130 електровозів Alstom на суму до 900 млн євро. На 85% закупівлю повинні були профінансувати французькими кредитами. 2 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Францією про постачання в Україну 130 вантажних електровозів Alstom. Договір мають підписати у другій половині року. Така угода передбачає закупівлю локомотивів в обхід системи Prozorro, заявляли в Лізі Антитраста.
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