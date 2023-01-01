Рейтинг "найбіднішого" російського мільярдера в 2022 ро...
Статки російського олігарха Романа Абрамовича скоротилися в 2022....
Статки російського олігарха Романа Абрамовича скоротилися в 2022....
Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумка...
Майбутній 36-й саміт НАТО в Мадриді вже, напевно, стане історич.....
Війна негативно вдарила по експортно-імпортних операціях країни.....
Перший великий іноземний автовиробник вирішив остаточно піти з ро...
Про те, яка напружена робота ведеться українською дипломатією,...
Ті санкції, які Європа накладає на росію, справді боляче б'ють...
Johnson & Johnson вирішила на якийсь час припинити постачання зас...
Пивоварний концерн Carlsberg продасть активи в рф і залишить росі...
На відміну від таких компаній, як Aushan Holding, який має намір....
Завдяки багатьом підприємствам і компаніям світу, які припинили.....
Американський ювелірний рітейлер Tiffany & Co. заявив, що переста...
Близько 17 тисяч українських компаній серед власників, засновникі...
Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо підтрим...
Засновник російської мережі швидкого харчування «Теремок» Михайло...