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Бізнес

Рейтинг "найбіднішого" російського мільярдера в 2022 ро...

01.01.2023 11:02 ELENA RUDENKO

Статки російського олігарха Романа Абрамовича скоротилися в 2022....

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FATF усунула росію від участі у проєктах та засіданнях

22.10.2022 10:53 ELENA RUDENKO

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумка...

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Україна стала дефібрилятором для НАТО і мозок Альянсу о...

29.06.2022 16:01 Naina

Майбутній 36-й саміт НАТО в Мадриді вже, напевно, стане історич.....

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В Україні з квітня намітилося покращення ситуації з тор...

17.05.2022 14:56 ELENA RUDENKO

Війна негативно вдарила по експортно-імпортних операціях країни.....

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General Motors повністю йде з росії

20.04.2022 07:19 MARIA TISHCHENKO

Перший великий іноземний автовиробник вирішив остаточно піти з ро...

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За минулу добу від співпраці з росією відмовилися 9 ком...

03.04.2022 07:37 ELENA RUDENKO

Про те, яка напружена робота ведеться українською дипломатією,...

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Нафтове ембарго – єдина санкція, яка розвалить путінізм...

02.04.2022 12:40 ELENA RUDENKO

Ті санкції, які Європа накладає на росію, справді боляче б'ють...

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Johnson & Johnson призупиняє постачання засобів особист...

29.03.2022 16:46 TATIANA TKACHENKO

Johnson & Johnson вирішила на якийсь час припинити постачання зас...

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Слідом за Heineken з росії йде компанія Carlsberg

28.03.2022 16:47 TATIANA TKACHENKO

Пивоварний концерн Carlsberg продасть активи в рф і залишить росі...

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Три найбільші банки Японії відмовилися від роботи зі Сб...

27.03.2022 09:17 ELENA RUDENKO

На відміну від таких компаній, як Aushan Holding, який має намір....

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Кулеба закликав бойкотувати компанії, які співпрацюють...

26.03.2022 12:08 ELENA RUDENKO

Завдяки багатьом підприємствам і компаніям світу, які припинили.....

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Tiffany припиняє купувати діаманти, що видобуваються в...

25.03.2022 20:32 TATIANA TKACHENKO

Американський ювелірний рітейлер Tiffany & Co. заявив, що переста...

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У 17 тисяч українських компаній власники з Росії чи Біл...

16.03.2022 19:48 TATIANA TKACHENKO

Близько 17 тисяч українських компаній серед власників, засновникі...

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Зеленський скасував усі перевірки для бізнесу – треба,...

15.03.2022 08:30 MARIA TISHCHENKO

Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо підтрим...

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Чому російське громадське харчування не зможе замінити...

14.03.2022 15:33 TATIANA TKACHENKO

Засновник російської мережі швидкого харчування «Теремок» Михайло...

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