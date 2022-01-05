УКРРУС
05.01.2022 18:17

Затримка із призначенням посла США в Україні "найбільша поми...

Президент США Джо Байден має намір призначити посла в Україні та продовжує пошук вірної к....

05.01.2022 15:48

Америка врахує інтереси європейців у переговорах з Росією -...

Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що американські дипломати, починаючи низку перегов...

05.01.2022 09:06

Соціологи склали прогноз для партії Разумкова "Розумна політ...

Що буде далі із рейтингом партії ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, залежить від....

05.01.2022 07:12

НАТО проведе зустріч міністрів закордонних справ з питань Ук...

У вівторок НАТО оголосило, що цього тижня альянс проведе віртуальну зустріч міністрів зако...

04.01.2022 18:22

Перед візитом до Москви радники лідерів ФРН та Франції прове...

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак проведе телефонні переговори з радником канцле...

04.01.2022 17:42

Генсек НАТО скликає засідання Ради Росія-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запланував на наступний тиждень спеціальну зустр...

04.01.2022 12:53

Експерти відповіли про перспективи «промислового безвізу» у...

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України заявила, щ...

04.01.2022 08:00

4-5 січня Боррель відвідає Україну

Як заявив Брюссель, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жосеп Боррель відвідає 4 січня...

03.01.2022 19:25

Ядерна п'ятірка зробила спільну заяву

Китай, Росія, Великобританія, США та Франція спільно виступили на підтримку договору про н...

Суспільство

МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Ка...

05.01.2022 16:47

МЗС України не рекомендує українцям відвідувати Казахстан у зв&#39;язку із запровадженням....

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Від Майдану Незалежності до вулиці Прорізної у Києві зб...

05.01.2022 15:26

Громадський транспорт Києва радує новорічним декором

05.01.2022 10:00

Підсумкове голосування «Матриці свободи» – як мер Києва...

05.01.2022 07:22

«Дія» надсилатиме повідомлення при спробах оформити на...

04.01.2022 18:38

У 2021 році український авіатрафік скоротився на 26%

04.01.2022 18:07

Коронавірус

МОЗ має намір утилізувати пів мільйона доз вакцини прот...

05.01.2022 13:16

У першому кварталі 2022 року Міністерство охорони здоров'я України утилізує 561 729 доз ва...

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Ізраїль оновив рекорд із добового приросту інфікованих...

05.01.2022 13:00

В Україні подвоїлася кількість інфікованих коронавірусо...

05.01.2022 08:27

Економіка

За півроку від старту ринку землі зареєстрували понад 7...

05.01.2022 18:01

Станом на кінець 2021 року в Україні було укладено 77880 угод на ринку землі, повідомляє М...

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Скільки водіїв заплатили штрафи за неправильне паркуван...

05.01.2022 17:17

Полтавщина увійшла до топ регіонів-лідерів, які активно...

05.01.2022 15:19

Світові новини

Джоан Роулінг звинуватили в антисемітизмі через образи...

05.01.2022 14:22

Британську письменницю Джоан Роулінг звинуватив у антисемітизмі американський телеведучий,...

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Газова революція в Казахстані: мітингувальники почали з...

05.01.2022 13:53

Північна Корея випустила в море балістичну ракету

05.01.2022 11:42

У Казахстані запроваджено надзвичайний стан та підписан...

05.01.2022 10:12

Суд відхилив позов американця, дитяче фото якого викори...

04.01.2022 17:57

Канадський суд призначив багатомільйонну компенсацію ро...

04.01.2022 14:14

Наука

Дослідження: удар від поверхні позбавив нанокраплі гелі...

05.01.2022 11:25

Нанокраплі надплинного гелію при зіткненні з металевою поверхнею втратили свої надплинні в...

Докладніше...

Вчені винайшли гідрогель, що сприяє загоєнню травмовани...

05.01.2022 11:00

Батареї з перероблених матеріалів працюють навіть краще...

04.01.2022 20:57

Більшість видів кави під загрозою зникнення

04.01.2022 20:34

М'ясо із пробірки. Історія та перспективи вирощування м...

04.01.2022 11:52

Квіткові рослини могли виникнути значно раніше, ніж вва...

03.01.2022 20:47

Події

У Луцьку кіберполіцейський попався на хабарі у півтори...

05.01.2022 16:59

Під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури викрито старшого інспектор....

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Пожежа під Рівним: на місці будинку залишилося згарище...

05.01.2022 14:43

СБУ затримала зловмисників, які завдали державі збитків...

05.01.2022 12:53

У САП назвали причини призупинення "бурштинової справи"

05.01.2022 08:04

Повінь в Ірані забрала життя щонайменше 8 людей

04.01.2022 15:42

Експолітв'язень Кремля Сенцов виступив на підтримку зат...

04.01.2022 14:47

Спецпроекти

Російський хакер, що перебуває у розшуку, став бізнес-п...

03.01.2022 20:44

Російський хакер, якого США звинувачують у DDoS атаках проти «Amazon», «Ebay» та «Pricelin...

Докладніше...

Позбавлення громадянства і страта в Росії: Путін поверт...

02.01.2022 19:16

У Росії обмежать права "Netflix"

31.12.2021 18:54

Міністр оборони Росії заявив про підготовку Україною та...

29.12.2021 23:46

Лукашенко пояснював невизнання Мінськом Криму у складі...

29.12.2021 22:32

Росіянина засудили до позбавлення волі у Білорусії

29.12.2021 22:10

Погода

Погода 5 січня в Україні буде теплою, вітряною та дощов...

05.01.2022 06:53

Істотне потепління в Україні супроводжуватиметься сильними поривами вітру: повітря вдень.....

Докладніше...

Погода в Україні 4 січня похмура та вітряна, в більшост...

04.01.2022 07:15

Погода 3 січня буде вітряною з опадами у вигляді дощу т...

03.01.2022 07:02

Прогноз погоди: без опадів, хмарно, місцями сонячно. У...

02.01.2022 07:27

Погода велить сидіти вдома: в Україні дощ, мокрий сніг...

01.01.2022 08:40

Погода 31 грудня буде хмарною з опадами, можливий туман

31.12.2021 07:19

Курс валют

Долар та євро синхронно пішли вгору: курс валют на вечі...

04.01.2022 19:20

До закриття міжбанківського валютного ринку долар та євро виросли на 4 копійки на купівлі....

Докладніше...

Курс валют в Україні на 31 грудня 2021 року

31.12.2021 14:21

Курс валют в Україні на 30 грудня 2021 року

30.12.2021 20:52

Валюти кинулися вгору: курс валют на вечір 29 грудня

29.12.2021 20:35

Міжбанк: курс валют на вечір 28 грудня 2021 року

28.12.2021 20:58

Як зміниться курс долара до нового року - прогноз

27.12.2021 19:32

Думки

США виділили Україні 25 мільйонів доларів військової до...

03.01.2022 23:06 Николай Авросов

Виділені Америкою гроші Україна направила на допомогу прикордонникам на кордоні з Білорусі...

Докладніше...

Чорне море тепер жовте

02.01.2022 21:30 Пятин Алексей

Рівень напруженості між НАТО, Росією та Україною турбує...

02.01.2022 20:37 Людмила Початкова

Казки бункерного діда

02.01.2022 19:00 Иван Горбунов

Електроенергії в Україні достатньо

01.01.2022 20:43 Светлана Мельник

В Україні модернізують авіабудування

01.01.2022 20:18 Николай Авросов

розслідування

За що ФСБ посадили засновника Group-IB

04.01.2022 16:51

Group-IB є найбільш розкрученою російською компанією із запобігання та розслідування кіб.....

Докладніше...

Російські гібридні атаки проти НАТО на Балканах

02.01.2022 18:57

Для Кремля немає ні Бога, ні Чорта: використання РПЦ у...

25.12.2021 01:02

Тактика Путіна – торгівля страхом смерті. Але наша голо...

22.12.2021 18:43

Майбутні наслідки ймовірного бліцкригу

22.12.2021 18:36

Кремлівського кілера засудили у Німеччині до "довічного...

22.12.2021 18:25

Культура

Квітка Цісик - тендітна жінка з сильною українською душ...

05.01.2022 17:27

Квітка Цісик – американка з українським корінням. Її сім'я переїхала до Америки у повоєн.....

Докладніше...

Іван Петрович Котляревський – «перший весняний промінь»...

04.01.2022 21:54

День матері – не лише державне свято, а й релігійне

04.01.2022 15:02

Шацькі озера – національний природний парк України

03.01.2022 17:29

Різдвяні традиції в Україні

03.01.2022 16:31

Римська імперія перша оголосила 1 січня початком нового...

31.12.2021 16:50