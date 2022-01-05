МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Ка...
МЗС України не рекомендує українцям відвідувати Казахстан у зв'язку із запровадженням....Докладніше...
МЗС України не рекомендує українцям відвідувати Казахстан у зв'язку із запровадженням....Докладніше...
У першому кварталі 2022 року Міністерство охорони здоров'я України утилізує 561 729 доз ва...Докладніше...
Станом на кінець 2021 року в Україні було укладено 77880 угод на ринку землі, повідомляє М...Докладніше...
Британську письменницю Джоан Роулінг звинуватив у антисемітизмі американський телеведучий,...Докладніше...
Нанокраплі надплинного гелію при зіткненні з металевою поверхнею втратили свої надплинні в...Докладніше...
Під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури викрито старшого інспектор....Докладніше...
Російський хакер, якого США звинувачують у DDoS атаках проти «Amazon», «Ebay» та «Pricelin...Докладніше...
Істотне потепління в Україні супроводжуватиметься сильними поривами вітру: повітря вдень.....Докладніше...
До закриття міжбанківського валютного ринку долар та євро виросли на 4 копійки на купівлі....Докладніше...
Виділені Америкою гроші Україна направила на допомогу прикордонникам на кордоні з Білорусі...Докладніше...
Group-IB є найбільш розкрученою російською компанією із запобігання та розслідування кіб.....Докладніше...
Квітка Цісик – американка з українським корінням. Її сім'я переїхала до Америки у повоєн.....Докладніше...