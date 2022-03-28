В Барселоне стартовала крупнейшая выставка мобильных технологий MWC 2021

22:17 29 июня Киев, Украина

Всемирная выставка Mobile World Congress 2021, стартовавшая в испанской Барселоне, это одно из крупнейших событий в сфере телекоммуникаций.

В этом году выставка проходит впервые в гибридном формате: некоторые сессии и спикеры будут участвовать офлайн, некоторые - только онлайн.



Всемирный мобильный конгресс 2021 не увидит запусков продуктов на рынок или стендов, полных новейших технических разработок, из-за отказа от участия крупных вендоров. Пандемия, похоже, изменила тематику конгресса. Однако это вовсе не означает, что на MWC 2021 ничего интересного не покажут.





Главная тема этого года - 5G и технологический гуманизм, что означает, что люди должны быть в центре технологий, это важно. Тема 5G будет посвящена новым впечатлениям, которые изменят нашу жизнь с точки зрения сверхвысокой четкости и возможности нетворкинга.

Одна из звезд шоу - Telco DR, начинающая компания, работающая над программными системами общедоступного облака.

Кроме того, состоится выступление Илона Маска (Elon Musk). Глава космической компании SpaceX расскажет о развитии и перспективах спутникового интернета Starlink.

В общем, нас ожидает масса интересного, несмотря на отсутствие некоторых компаний. В каком-то смысле это может быть и к лучшему: больше внимания журналистов получат стартапы и менее крупные компании, которые нередко представляют очень интересные и инновационные продукты.