Сингапур: Полиция распространит роботов-офицеров по городу

Полиция Сингапура официально объявила о своих планах по масштабному распространению роботов-офицеров по всей территории города с последующим увеличением их численности.
Согласно информации, представленной изданием The Register, после успешного пятилетнего периода тестирования, роботизированные патрули станут неотъемлемой частью городской инфраструктуры.
Первые патрульные роботы были применены в Сингапуре во время парада в 2018 году, где они успешно выполняли функции обеспечения безопасности. В период пандемии COVID-19 полиция значительно увеличила количество роботов-офицеров для контроля соблюдения социального дистанцирования.
С начала июня 2019 года роботы-патрули уже активно применяются в Чанги, одном из крупнейших аэропортов Сингапура, где их главной задачей является обеспечение безопасности дорожного движения.
В апреле 2023 года в Терминале 2 аэропорта Чанги было установлено два новых улучшенных робота-патруля, оснащенных вращающимися камерами, мигалками, сиренами и выдвижными мачтами, что повысило их мобильность и эффективность.
Роботы-офицеры обладают способностью напрямую взаимодействовать с общественностью через встроенные динамики. Кроме того, полиция имеет возможность просматривать видеозаписи в режиме реального времени, которые хранятся в течение 30 дней.
Во время пандемии COVID-19 роботы-патрули в основном использовались для обеспечения безопасности полицейских. Однако, после снятия большинства ограничений, власти приняли решение оставить автономные устройства на улицах и в областях с высокой плотностью населения, чтобы эффективно поддерживать общественный порядок и безопасность.
Согласно информации, представленной изданием The Register, после успешного пятилетнего периода тестирования, роботизированные патрули станут неотъемлемой частью городской инфраструктуры.
Первые патрульные роботы были применены в Сингапуре во время парада в 2018 году, где они успешно выполняли функции обеспечения безопасности. В период пандемии COVID-19 полиция значительно увеличила количество роботов-офицеров для контроля соблюдения социального дистанцирования.
С начала июня 2019 года роботы-патрули уже активно применяются в Чанги, одном из крупнейших аэропортов Сингапура, где их главной задачей является обеспечение безопасности дорожного движения.
В апреле 2023 года в Терминале 2 аэропорта Чанги было установлено два новых улучшенных робота-патруля, оснащенных вращающимися камерами, мигалками, сиренами и выдвижными мачтами, что повысило их мобильность и эффективность.
Роботы-офицеры обладают способностью напрямую взаимодействовать с общественностью через встроенные динамики. Кроме того, полиция имеет возможность просматривать видеозаписи в режиме реального времени, которые хранятся в течение 30 дней.
Во время пандемии COVID-19 роботы-патрули в основном использовались для обеспечения безопасности полицейских. Однако, после снятия большинства ограничений, власти приняли решение оставить автономные устройства на улицах и в областях с высокой плотностью населения, чтобы эффективно поддерживать общественный порядок и безопасность.
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