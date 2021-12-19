Цукерберг рассказал о возможной телепортации уже к 2030 году

13:51 13 Март Киев, Украина

Мечтать можно, но помните: мечты осуществляются. Телепортация, о которой мечтал, наверное, каждый, тоже может стать реальной. По утверждению главы Facebook Марка Цукерберга, уже к 2030 году эта удивительная мечта осуществится. Люди смогут "телепортироваться" с помощью умных очков с поддержкой VR и встречаться друг с другом на расстоянии с максимально реалистичным эффектом присутствия.

В интервью изданию Information глава Facebook Марк Цукерберг рассказал об огромном потенциале, который он видит в развитии технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).

"Прежде всего мы являемся социальной компанией. Мы стараемся делать вещи, которые помогают людям общаться самыми разными способами - от личных текстовых сообщений до видео и фото, которые вы можете публиковать. Священный Грааль социального общения - это возможность ощущать себя так, как будто вы лично общаетесь с другим человеком", - сказал он.

Сегодня существуют смартфоны, аудиочаты и видеоконференции, но все эти технологии не могут сравниться с живым общением. Глава Facebook считает, что за VR и AR стоит будущее и в скором времени они приведут к революции в социальном общении.

Он считает, что к 2030 году "умные" очки с поддержкой VR и AR технологий, смогут создать эффект физического присутствия в другом месте и как бы "телепортировать" пользователя в другие места, например в гости к друзьям или в общественное место.

"Это все приведет к каким-то совершенно потрясающим вещам, чем просто звонок кому-то или видеочат. Можно будет просто щелкнуть пальцами, телепортироваться - и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване и всем кажется, что вы реально находитесь рядом", - сказал он.

Цукерберг говорит, что AR-очки в будущем должны будут беспрепятственно делиться информацией и предпринимать действия, когда этого захочет владелец. Другими словами, очки должны будут читать мысли пользователя.

Кроме того, гаджет будет поддерживать набор текста с помощью виртуальной клавиатуры. Для этого к комплекту очков будет прилагаться браслет, который будет считывать движения рук.

Чтобы осуществить задуманное, Facebook уже работает над функцией электромиографии запястья (ЭМГ).

"Мышечные сигналы, которые можно считывать через запястье, настолько четкие, что браслет сможет обнаруживать движения пальца даже в пределах миллиметра. Это сделает управление виртуальными объектами максимально легким и удобным. В конечном итоге, система будет считывать не само движение, а намерение его сделать", - заявляет миллиардер.

Одним из преимуществ такой "телепортации" Цукерберг называет экологичность. В частности, он считает, что эти технологии будут способствовать снижению необходимости людей перемещаться, а благодаря этому уменьшатся объемы поездок и, соответсвенно, выбросы углекислого газа.

Глава Facebook также рассказал, что развитие VR приведет к созданию так называемых виртуальных аватаров человека - цифрового 3D-образа человека.

"Одна из вещей, которая меня очень вдохновляет, - это технологии, позволяющие фиксировать и отслеживать не только мимику лица, но и движения глаз. Продвинутые сенсоры могут дать чрезвычайно реалистичные аватары, при помощи которых можно будет общаться друг с другом", - рассказал Цукерберг.

Известно, что сейчас Facebook работает над очками виртуальной реальности в сотрудничестве с фирмой Ray-Ban. Планируется, что они выйдут в 2021 году и будут оснащены системой голосового управления, подключенной к смартфону.