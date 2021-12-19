Цукерберг рассказал о возможной телепортации уже к 2030 году

Мечтать можно, но помните: мечты осуществляются. Телепортация, о которой мечтал, наверное, каждый, тоже может стать реальной. По утверждению главы Facebook Марка Цукерберга, уже к 2030 году эта удивительная мечта осуществится. Люди смогут "телепортироваться" с помощью умных очков с поддержкой VR и встречаться друг с другом на расстоянии с максимально реалистичным эффектом присутствия.
В интервью изданию Information глава Facebook Марк Цукерберг рассказал об огромном потенциале, который он видит в развитии технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).
Сегодня существуют смартфоны, аудиочаты и видеоконференции, но все эти технологии не могут сравниться с живым общением. Глава Facebook считает, что за VR и AR стоит будущее и в скором времени они приведут к революции в социальном общении.
Он считает, что к 2030 году "умные" очки с поддержкой VR и AR технологий, смогут создать эффект физического присутствия в другом месте и как бы "телепортировать" пользователя в другие места, например в гости к друзьям или в общественное место.
Цукерберг говорит, что AR-очки в будущем должны будут беспрепятственно делиться информацией и предпринимать действия, когда этого захочет владелец. Другими словами, очки должны будут читать мысли пользователя.
Кроме того, гаджет будет поддерживать набор текста с помощью виртуальной клавиатуры. Для этого к комплекту очков будет прилагаться браслет, который будет считывать движения рук.
Чтобы осуществить задуманное, Facebook уже работает над функцией электромиографии запястья (ЭМГ).
Одним из преимуществ такой "телепортации" Цукерберг называет экологичность. В частности, он считает, что эти технологии будут способствовать снижению необходимости людей перемещаться, а благодаря этому уменьшатся объемы поездок и, соответсвенно, выбросы углекислого газа.
Глава Facebook также рассказал, что развитие VR приведет к созданию так называемых виртуальных аватаров человека - цифрового 3D-образа человека.
Известно, что сейчас Facebook работает над очками виртуальной реальности в сотрудничестве с фирмой Ray-Ban. Планируется, что они выйдут в 2021 году и будут оснащены системой голосового управления, подключенной к смартфону.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии