тестовый пост новый 104

16:30 19 октября Киев, Украина

В Бердичеве правоохранители во время патрулирования улиц заметили подозрительного парня. Во время обыска у него обнаружили боевую гранату. Об этом "Журналу Житомира" сообщает полиция Житомирской области."Вечером усиленный наряд полиции и нацгвардейцев, патрулируя один из микрорайонов г. Бердичева, обратили внимание на подозрительное поведение прохожего. При появлении правоохранителей мужчина заметно занервничал и неудачно попытался скрыться из поля зрения патрульных. После непродолжительного преследования беглеца таки задержали. Ситуация быстро прояснилась во время поверхностного обзора: при себе молодой человек хранил корпус ручной гранаты и взрывателя", - рассказывают в полиции. На место прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. По предварительному заключению специалистов, изъятый боеприпас является гранатой РГД-5 с подрывателем типа УЗРГМ и мог представлять опасность. Сейчас он направлен на экспертное исследование. 23-летнего жителя Бердичевского района, который носил с собой боеприпас, полицейские задержали. О парне известно, что он является обвиняемым в самовольном оставлении воинской части и уклоняется от суда.